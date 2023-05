400 Jahre Rechenmaschinen am 3.6. im HNF

Vor 400 Jahren konstruierte Wilhelm Schickard die erste Rechenmaschine der Welt. Dieses Jubiläum nimmt das Heinz Nixdorf MuseumsForum zum Anlass, um am 3. Juni mechanische Rechenmaschine in den Mittelpunkt zu stellen. Von 13 bis 16 Uhr veranstaltet das Internationale Forum Historische Bürowelt (IFHB) eine öffentliche Sammlerbörse im HNF. Museumsbesucher sind herzlich eingeladen, sich die Maschinen anzuschauen und mit den Sammlern ins Gespräch zu kommen. Die Freunde historischer Bürotechnik werden aus allen Teilen Deutschlands anreisen und ihre Rechen- und Schreibmaschinen, Taschenrechner und andere Bürogeräte vergangener Jahrzehnte präsentieren.

Im Anschluss daran um 16 Uhr stellt der Wissenschaftsautor Wilfried Denz aus Braunschweig 400 Jahre Geschichte der Rechenmaschinen vor. Er nimmt die Erfindung Schickards zum Ausgangpunkt einer ebenso abenteuerlichen wie fesselnden Reise durch das mechanische Rechnen. Reich bebildert stellt er Exoten und Klassiker vor und erläutert, welche Bedeutung Rechenmaschinen hatten, bis sie in den 1970er-Jahren durch den Taschenrechner abgelöst wurden.

Sowohl der Eintritt zur Sammlerbörse als auch zum Vortrag ist frei. Für den Vortragsbesuch ist eine Anmeldung unter www.hnf.de/denz notwendig.