42. Paderborner Puppenspielwochen

Vom 23. Februar bis 10. März 2024 sind sie wieder da: die Paderborner Puppenspielwochen mit Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene mit Figurentheatern aus ganz Deutschland – und sogar aus dem Ausland. Auf dem Programm stehen drei Veranstaltungen für Erwachsene und Jugendliche und 10 Vorstellungen für Kinder in verschiedenen Altersgruppen.

Es spielen das „Erfreuliche Theater“ und das Figurentheater Christiane Weidringer (beide aus Erfurt), das Figurentheater FiThe aus dem deutschsprachigen Teil Belgiens, die „Complizen“ aus Hannover, das Figurentheater „Mensch, Puppe!“ aus Bremen, das Figurentheater Köln, das „Theater Mario“ aus Duisburg und als Lokalmatador die Paderborner Puppenspiele von Robert Husemann. Die Spieltechniken reichen vom klassischen Überkopf-Spiel über Tischmarionetten, offene Handfiguren, Stabfiguren und Schattenspiel bis zum Schauspiel mit und ohne Masken. Viele Stücke sind mit Musik, live, zum Mitsingen oder auch aus der Box. Der programmatische Bogen ist weit: Das eine Ende markiert „Kleiner Mann – was nun?“ nach dem Weltbestseller von Hans Fallada, einer erschreckend aktuellen und dennoch unterhaltsamen Geschichte von 1932 vom Kampf um ein bisschen Würde und Glück in Zeiten der Wirtschaftskrise und des Erstarkens der Rechtsradikalen.

An Erwachsene und Jugendliche wenden sich auch „Till Eulenspiegel“, erzählt aus der Perspektive der Mutter des Titelhelden und „Das Paderborner Puppenspiel vom Dr. Faust“. Das andere Ende markieren lustige Tiergeschichten unter dem Titel „Pieps!“ für die ganz Kleinen ab 2,5 Jahren.

Das ganze Programm findet sich auf www.paderborn.de/puppenspielwochen.