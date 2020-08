5 Museen – 1 Projekt: Get dressed! Das Kleid in Geschichte, Kunst und Natur

Das Projekt »Get Dressed!« der Städtischen Museen und Galerien Paderborn wirft einen multiperspektivischen Blick auf das Kleid, nicht nur in Kunst und Mode, sondern in Gesellschaft, Geschichte, Natur. Es thematisiert u.a. das vergängliche, bewegte, absurde und soziale Kleid, zeigt wie Kleider Identitäten schaffen, schaut auf das Kleid der Tiere mit Stacheln, Panzer oder Federn, stellt „standesgemäße“ Kleidung aus, entwickelt Ideen zu Hybridität, Identität und Kleidung, Netz und Future Fabric und spricht über Fair Fashion und DIY.

Die Ausstellungen:

16.8.2020 bis 31.1.2021, Stadtmuseum

Kleider machen Leute – Fotografien von Herlinde Koelbl

(Foto: Gerhard Ludwig Müller, Bischof)

16.8.2020 bis 2.5.2021, Residenzmuseum Schloß Neuhaus

Standesgemäß – Gemälde aus der Sammlung Stiftung Fürstenberg Eggeringhausen

16.8. bis 8.11.2020, Städtische Galerie in der Reithalle

anziehend – Kunst-Kleider und textile Objekte

16.8. bis 8.11.2020, Kunstmuseum im Marstall

Tour en l`air – Installation von Ursula Neugebauer

16.8. bis 8.11.2020, Kunstmuseum im Marstall

Digitales Textildesign – Schnittspezifische Designs

Studierendenarbeiten aus den Gestaltungsseminaren von Nina Lindlahr

16.8.2020 bis 3.1.2021, Naturkundemuseum im Marstall

Kleid der Tiere

