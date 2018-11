5 x 2 Karten für den Winterzauber Dalheim zu gewinnen

Vom 16. bis 18. November findet am Kloster Dalheim bei Lichtenau mit dem Winterzauber Dalheim zum dritten Mal einer der ersten vorweihnachtlichen Märkte der Region statt. Für dieses stimmungsvolle Event verlosen wir insgesamt 5 x 2 Karten. Wer gewinnen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Winterzauber“ und unter Angabe des Vor- und Nachnamens an:

mail@heft.de

Teilnahmeschluss ist der 12. November. Die GewinnerInnen werden per Mail benachrichtigt.

Das HEFT-Team wünscht viel Glück!