6. Rietberger Poetry Slam am 10. Mai

Fans gepflegter Wortakrobatik können sich freuen, denn der beliebte Rietberger Poetry Slam geht in die sechste Runde. Junge, erfolgreiche Poetinnen und Poeten geben an diesem Abend alles, um die Herzen der Zuschauer zu erobern und sich so einen stürmischen Applaus zu verdienen. Am Ende des Abends entscheidet niemand Geringeres als das Publikum, wer die Bühne als Sieger verlässt und diese Entscheidung wird nicht leicht. Das Starterfeld ist nämlich erneut hochkarätig, denn dabei sind unter anderem: Sebastian 23 (deutschsprachiger Meister im Poetry Slam 2008 und Bestseller-Autor), Jule Weber (deutschsprachige U20-Meisterin im Poetry Slam), Yannick Steinkellner (Landesmeister Steiermark/Kärnten 2015) und Andreas Weber (mehrfacher Finalist bei den deutschsprachigen Meisterschaften). Die weiteren Kandidaten werden noch bekannt gegeben.

Start in der Rietberger Cultura ist um 20 Uhr.

Karten unter 05244/986100, kulturig@stadt-rietberg.de und im Internet: www.kulturig.de