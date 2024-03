6. Sinfoniekonzert am 20.3. in der Paderhalle

Eine spannende Begegnung mit einer bemerkenswerten Komponistin bietet die Nordwestdeutsche Philharmonie im Sinfoniekonzert im März. Die 1885 in Budapest geborene Dora Pejacevic war die Tochter des slawonischen Vizekönigs. Sie studierte am Kroatischen Musikinstitut, später in Dresden und München und stand in ständigem Kontakt mit Arnold Schönberg, der sich sehr für die Aufführung ihrer Werke einsetzte. Tragischerweise starb Dora Pejacevic mit 37 Jahren kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes an einer Sepsis. Die Wiederentdeckung der Komponistin ist erst jetzt in vollem Gang. Ein 2023 zu ihrem 100. Todestag herausgekommener Film (Dora – Flucht in die Musik) zeichnete ein recht getreues Bild von Leben und Werk dieser außergewöhnlichen Frau. Ihr spätromantisches Klavierkonzert in g-Moll ist eine kluge und hörenswerte Verbindung von Tradition und Originalität. 1916 wurde es in einem für die kroatische Musikgeschichte legendärem Konzert uraufgeführt, bei dem ausschließlich Stücke kroatischer Komponistinnen und Komponisten auf dem Programm standen. Das zweite Werk des Abends ist bekannter: Schumanns Sinfonie Nr. 2, deren Uraufführung 1846 von Felix Mendelssohn Bartholdy dirigiert wurde.

Solistin: Ekaterina Litvintseva (Foto), Klavier

Eintrittspreise zwischen 34 und 10 Euro. Eintritt frei an der Abendkasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.