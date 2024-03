76. Paderborner Osterlauf am 30. März

Zehntausende Zuschauer entlang der Strecke sorgen jedes Jahr für die nötige Motivation, wenn fast 12.000 Läuferinnen und Läufer aus 21 Nationen in Paderborn an den Start gehen. Bei der größten Laufveranstaltung in der Region am Karsamstag gibt es Wettbewerbe für Teilnehmer jeden Alters und jeder Leistungsstufe. Bei der Osterlaufstrecke handelt es sich um einen flachen Rundkurs, der beim 10 km-Lauf einmal und beim Halbmarathon zweimal durchlaufen wird. Die einzige nennenswerte Steigung ist nach ca. 1 km, wo die Nordbrücke über die Bahnschienen überquert wird. Start und Ziel ist jeweils das Sportzentrum Maspernplatz. Wer in Paderborn läuft, weiß, er läuft mit den Schnellsten und Besten, mit ambitionierten Nachwuchsläufern aus Deutschland, aber in jedem Fall mit Sportlerinnen und Sportlern, die den Laufsport als Disziplin und als Passion für sich entdeckt haben.

Der erste Lauf (Bambini-Lauf) startet um 10.30 Uhr, der abschließende Halbmarathon gegen 14.50 Uhr.

www.paderborner-osterlauf.de