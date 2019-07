8. Deutsches Chorfestival des Pueri-Cantores Chorverbandes

Vom 3. bis zum 7. Juli 2019 erwartet das Erzbistum Paderborn 2.800 singende Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland. 94 junge Chöre werden fünf Tage lang das Stadtbild mit Konzerten und Friedensgebeten in den Kirchen und spontanem Gesang an „Singhaltestellen“ prägen. Am Freitag, 5. Juli, sind die Chöre Gast in fünf weiteren Orten des Erzbistums: Rheda-Wiedenbrück, Höxter, Erwitte, Detmold und Schloß Neuhaus können sich auf die Pueri-Chöre freuen.

Die Vereinigung der „Pueri Cantores“ wurde 1947 in Frankreich als Kinder- und Jugendchorverband gegründet; heute erstreckt sich der Pueri Cantores-Verband über die ganze Welt. Verbindendes Motiv ist, für den Frieden in der Welt zu singen. Die Pueri-Chöre werden Paderborn in Gottesdiensten, Begegnungskonzerten, Friedensgebeten und auf der „Quellbühne“ im Paderquellgebiet zum Klingen bringen. Musikalische Höhepunkte des Chorfestivals werden die Wandelkonzerte am Samstagabend im Dom, in der Marktkirche und in der Kaiserpfalz sein. Am Freitag wird der Hohe Dom zum Erlebnisort der besonderen Art. Das Motto heißt an diesem Abend: „Leerer Dom – voller Klang“.

Alle Informationen unter www.chorfestival-2019.de.