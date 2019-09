8. Paderborner Aktionstag unter dem Motto »einfach WIR« am 7.9.

Bürgerschaftliches Engagement spielt in der Stadt Paderborn eine bedeutende Rolle. Gestern wie heute bringen Menschen jeder Generation ihre Begabungen und Fähigkeiten, ihre Ziele und Ideen in Kirchengemeinden, in sozialen Einrichtungen und Schulen, in der Politik, in Vereinen und Verbänden, und in selbstorganisierten Initiativen ein. Dies trägt im erheblichen Maße zur Lebensqualität der Menschen bei.

Die Stadt Paderborn fördert und unterstützt bürgerschaftliches Engagement, denn insbesondere im Zeichen des demografischen Wandels sind die Kompetenzen und Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger der Stadt von unschätzbarem Wert für das Gemeinwohl. Um das breite Spektrum der Ehrenamtslandschaft in Paderborn darzustellen, lädt das Seniorenbüro in Kooperation mit dem „Marktplatz für ehrenamtliches Engagement“, dem PaderSprinter und der Kreispolizeibehörde zum 8. Mal zum Paderborner Aktionstag ein. Vereine, Verbände, Organisationen und private Ehrenamtsprojekte haben die Gelegenheit, sich mit einem Stand in der Innenstadt zu präsentieren und für das Ehrenamt zu werben. Eröffnet wird die Veranstaltung um 10 Uhr durch den Bürgermeister vor dem Rathaus. Die vielen Informationsstände vom Rathaus bis zum Westerntor verschaffen interessierten Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in die Angebotsvielfalt des Ehrenamtes und ermöglichen eine direkte Kontaktaufnahme.