9. Orgelfestival: Bruckner reloaded

Das diesjährige Festival steht ganz im Geiste Anton Bruckners und seinem 200. Geburtstag.Eröffnen wird den Konzertreigen am 16. August Wolfgang Seifen „der Paganini der Orgel“, wie er vielfach von der Presse bezeichnet wurde. In Paderborn ist er kein Unbekannter und verspricht Improvisationskunst vom Feinsten. Am 23. August wird Martin Sturm (Foto: Guido Werner), einst der jüngste Professor in Deutschland und Gewinner des legendären St. Albans Wettbewerbes, seinen ganz eigenen Blick auf Bruckners Schaffen zeigen. Mit Matthias Giesen gastiert am 30. August ein Nachfolger Bruckners als Stiftsorganist in St. Florian (Linz) im Dom. Sein Programm, mit einer Mischung aus Orgelliteratur und eigenen Improvisationen, könnte fast von Bruckner selbst gespielt worden sein. Beschließen wird das Festival am 6. September Ansgar Wallenhorst, der sich neben Anton Bruckner und eigenen Improvisationen der Improvisationslegende Pierre Cochereau aus Paris Notre-Dame (100. Geburtstag) widmen wird. Freuen Sie sich also auf vier spannende musikalische Abende.

Alle Konzerte beginnen um 19:30 Uhr. Einlass ab 19 Uhr.

Eintritt 10,- Euro (ermäßigt 5,- Euro/Abo 25,- Euro). Nur Abendkasse.

https://paderbornerdommusik.de