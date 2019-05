9. Paderborner Familienwandertag am 12. Mai

Am Sonntag, 12. Mai 2019, veranstaltet das FamilienServiceCenter und das Kinderbüro zusammen mit dem Eggegebirgsverein den neunten Paderborner Familienwandertag. Entlang der Wanderstrecke, die gegen 10 Uhr am Rathaus beginnt und auf dem Wasserspielplatz „Am Merschweg“ in Schloß Neuhaus endet, wird es sechs interessante Stationen für Kinder zum Thema Natur und Bewegung geben. Ab 09.30 Uhr werden auf dem Rathausplatz an die Familien Teilnehmerkarten ausgegeben, die die Kinder während der verschiedenen Stationen auf den Kinderspielplätzen benötigen und mit denen, bei Vorlage, im „Haus der Zünfte“ ein kostenloser Imbiss erhältlich ist. Ab 13 Uhr werden sich die Familien beim Wasserspielplatz „Am Merschweg“ einfinden. Dort findet ein kleines Familienfest statt.