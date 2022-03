A.G.A Trio am 27.3. in der Aula des Gymnasiums Theodorianum

Treffen sich ein Anatolier, ein Georgier und ein Armenier in Berlin … Was sich wie der Beginn eines Witzes anhört, ist die Gründung des A.G.A. Trios. Die drei bringen alte Melodien ihrer Völker wieder zum Blühen. Sie spielten schon als Kinder traditionelle Instrumente. Arsen Petrosyan: „Traditionelle Musik ist Identität, das Wasser, von dem man trinkt.“ In friedlichen Zeiten tanzten die Menschen im Südkaukasus und Anatolien Hand in Hand, im Krieg sangen sie Klagelieder. Deniz Mahir Kartal fand verdrängte armenische und georgische Ursprünge in anatolischer Musik und armenische Melodien in türkischer Popmusik, sogar ein Klagelied vom Massaker 1909 in Adana.

Arsen Petrosyan – Duduk

Mikail Yakut – Akkordeon

Deniz Mahir Kartal – Kaval und Gitarre

Gefördert vom Kultursekretariat NRW.

Die Höhe des Eintrittspreises bestimmen Sie selbst.

Beginn: 18 Uhr