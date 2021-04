Absage von Veranstaltungen im Schloss- und Auenpark

Auf Grundlage der aktuell durch die Bundes- und Landesregierung festgelegten Maßnahmen in Bezug auf die Eindämmung des Coronavirus sieht sich die Schlosspark und Lippesee Gesellschaft in ihrer Funktion als Veranstalter gezwungen, drei weitere Veranstaltungen für 2021 abzusagen. Zu den abgesagten Veranstaltungen gehören die Sparkassen-SchlossSommer-Eröffnung am 1. Mai, der Schloß Neuhäuser Biergarten vom 13. bis 16. Mai sowie das Festival Schlosspark Schlager am 29. Mai.

Weitere Infos auf www.schlosspark-paderborn.de