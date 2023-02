Achtung! Ohrwurmgefahr! am 10.2. in Schloß Neuhaus

Im Rahmen der Schülertribüne-Reihe des Kulturamtes der Stadt Paderborn gibt es am 10. Februar um 16 Uhr das Kinderkonzert „Achtung! Ohrwurmgefahr!“ im Audienzsaal des Residenzmuseums Schloß Neuhaus. Das Duo Amabile (Foto: Studioline Photograhy) richtet sich mit seinem Konzert an Kinder ab sechs Jahren. Die Melodie des bekannten Liedes „Mein Hut, der hat drei Ecken“ wurde von vielen Komponisten in ihren Werken verwendet, verändert und variiert. Die Kombination der Instrumente Klarinette und Akkordeon bietet eine unerschöpfliche Palette an Klangfarben.

Eintrittskarten für sechs Euro sind erhältlich im Ticket-Center, Königsplatz 10, sowie an der Tageskasse. Für Studierende der Universität Paderborn ist der Eintritt mit dem AStA-Kulturticket frei, sofern noch Karten an der Tageskasse vorhanden sind.