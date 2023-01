Acoustic Groove Duo am 3.2. im Deelenhaus

Mit den Acoustic Groove Projekten steht der amerikanische Musiker Tony Kaltenberg für außergewöhnliche Kreativität. Gerade erschien sein neues Album “Kiss the sky” mit einer Sammlung neuer Gesangsstücke und vielen musikalischen Freunden.

Zum CD-Release-Konzert stellen Tony Kaltenberg und Bassist Carsten Hormes die neuen Songs auf der Kleinen Bühne im Deelenhaus vor. Kaltenbergs Gesang, das Gitarrenspiel und die Kompositionen sind an sich schon eindrucksvoll. Als Gäste komplettieren Andy Lindner, Schlagzeuger der Band Jazzkantine, und die Sängerin Tina Werzinger von den wunderbaren Zucchini Sistaz den Abend mit vielen Gesangsstücken der neuen CD.

“Kiss the sky” wurde in den letzten Monaten mit amerikanischen und deutschen Freunden aufgenommen und ist nun erstmals live zu erleben.

Beginn: 19.30 Uhr

Karten: https://deelenhaus.ticket.io/