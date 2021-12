Advents-Illumination am Schloss

Um den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Paderborn in dieser dunklen Zeit ein kleines Licht der Hoffnung an die Hand zu geben und sie zu animieren, in ihrem gewohnten Familienkreis den Schritt an die frische, winterliche Luft zu wagen, wird der Neuhäuser Schloss- und Auenpark für die Zeit zwischen dem 2. und 4. Advent wieder in eine kunstvolle Lichtinstallation verwandeln. Gebäude, Bäume und ganze Geländebereiche werden täglich ab 17 Uhr mit entsprechenden Lichtquellen in Szene gesetzt und laden so zu einem abendlichen Spaziergang durch den Park ein. Auch der beliebte Weihnachtsstern, welcher sonst den Weihnachtszauber im Marstall krönt, wird seinen Platz inmitten des Lichtermeers finden.

Foto: Thorsten Hennig