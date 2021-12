Adventsillumination im Schloss- und Auenpark verlängert

Die adventliche Illumination des Neuhäuser Schlossparks ist so gut bei den Besucherinnen und Besuchern angekommen, dass sie nun in eine Verlängerung geht. „Uns haben viele Anfragen von den Besuchern erreicht, ob die Illumination auch zu Weihnachten noch steht, weil dann die Familie kommt“, berichtet Christian Stork, Geschäftsführer der SLG. Diesem Wunsch kommt die Schlosspark und Lippesee Gesellschaft nun nach. In Absprache mit der Lichtinstallationsfirma Lean Pro wird die Beleuchtung nun bis zum 26.12. um 1.30 Uhr Verlängert.

Täglich von 16.30 Uhr bis 1.30 Uhr leuchten die rund 35.000 LEDs und zaubern in den Schlosspark eine märchenhafte, adventliche Stimmung.