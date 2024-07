Aktionstag: Wellen sind überall am 13.7. im HNF

Für Acht- bis Zwölfjährige heißt es am 13. Juli von 10.30 bis 13.30 Uhr im Heinz Nixdorf MuseumsForum: Entdeckt die Welt der Wellen! Die Teilnehmer tauchen in die Sonderausstellung ein, erheben Daten, experimentieren an den einzelnen Stationen und tragen die Ergebnisse zusammen. Dabei erfahren sie, wie viele Arten von Wellen es gibt und wo sie uns in unserem Alltag begegnen. Wie kann man Wellen erzeugen und womit? Wie können Schallwellen sichtbar und erfahrbar gemacht werden? Welche Töne kann ein Mensch hören? Neben Schallwellen sind auch Erdbebenwellen ein Thema. Mit Legosteinen werden Häuser gebaut, die hoffentlich auch einem Erdbeben standhalten.

Die Teilnahme kostet 20 Euro und erfordert eine Anmeldung auf www.hnf.de/veranstaltungen.