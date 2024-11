Führung zur Paderborner Stadtmauer am 2. November

Vor wenigen Tagen wurde die Paderborner Stadtmauer als Baudenkmal in die Denkmalliste der Stadt eingetragen. Damit wird die besondere Bedeutung der Stadtmauer für die Geschichte und Entwicklung der Stadt Paderborn gewürdigt und die noch bestehenden Mauern und Türme werden geschützt. Am Samstag, 2. November, bietet die Tourist Information einen gut drei Kilometer langen Spaziergang rund um den alten Stadtkern an, bei dem unter anderem die Entstehung der Mauer im 12. Jahrhundert, ihre ehemalige Schutzfunktion und die Gründe für das spätere teilweise Abtragen erläutert werden.

Die rund 120-minütige Führung beginnt um 14 Uhr vor der Tourist Information am Königsplatz. Die Teilnahmetickets sind zum Preis von neun Euro im Vorverkauf in der Tourist Information oder online über www.paderborn.de/fuehrungen erhältlich.

Zusätzlich wird am Samstag um 11 Uhr der 90-minütige Stadtrundgang angeboten, der ebenfalls vor der Tourist Information beginnt und neun Euro pro Person kostet.

Foto: Tourist Information Paderborn