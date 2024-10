Herbstbasteln für Groß und Klein

Die Mitarbeitenden des Naturkundemuseums laden zum Basteln mit allem, was uns die Natur schenkt, ein: bunte Blätter, Kastanie, Eicheln und vieles mehr. Ob Figuren, Tiergesichter oder Windlichter – alle sind herzlich eingeladen, im Naturkundemuseum am Donnerstag, 17. Oktober, von 15 bis 17 Uhr in den Herbst abzutauchen und ihn sich nach Hause zu holen. Die Veranstaltung ist ab sechs Jahren offen für alle Menschen; egal, ob Erwachsene allein, (Groß-)Eltern mit Kindern oder Kinder, die mitbasteln möchten. Treffpunkt ist der Eingang des Naturkundemuseums.

Die Veranstaltung ist kostenlos.