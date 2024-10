Herbstlibori in Paderborn

Zum traditionellen Herbstliborifest lädt die Stadt Paderborn in diesem Jahr von Samstag, 19. Oktober, bis Sonntag, 27. Oktober, ein. Auf der 400 Meter langen Kirmesmeile auf dem Liboriberg bieten zahlreiche Stände ein buntes Kirmestreiben. Die Traditionsgeschäfte „Musik-Express, „Break-Dance“ und das „Paderborner Pferdekarussell“ sowie als weiterer Klassiker der Autoscooter „Cadillac“ dürfen auf dem Liboriberg nicht fehlen. Hier trifft man sich, um bei aktuellen Bässen eine rasante Fahrt zu genießen. Die kleineren Gäste können im beliebten „Märchenland“ ihre Fahrkünste auf nostalgischen Schienen unter Beweis stellen. Außerdem steht auf dem Liboriberg in diesem Jahr mit dem „Caesars Wheel“ ein Riesenrad, welches einen Ausblick in über 30 Meter auf Paderborn und den Festplatz, bietet. Für die Gaumenfreude ist zu Herbstlibori gesorgt. Beim „Schinderhannes“ oder einem der vielen weiteren Imbissgeschäfte kann man sich für einen ausgiebigen Kirmesbummel stärken.

Geöffnet ist die Kirmes montags bis donnerstags von 14 bis 22.30 Uhr, freitags und samstags von 14 bis 23 Uhr und sonntags von 11.30 bis 22.30 Uhr. Zudem findet am letzten Kirmessonntag, am 27. Oktober, von 13 bis 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag statt, zu dem die Werbegemeinschaft Paderborn einlädt.