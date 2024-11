Künstliche Intelligenz: Klimakiller oder Klimaretter

In alle Bereiche dringt Künstliche Intelligenz vor. Die Technologie gilt für viele als Lösung zahlreicher Probleme. Zugleich steigt der Energiebedarf von KI enorm an. Über datenhungrige Chatbots, stromdurstige Suchmaschinen und seltene Erden für Kampfroboter geht es am 26. November um 19 Uhr im Heinz Nixdorf MuseumsForum. Prof. Dr. Jutta Weber vom Institut für Medienwissenschaften der Universität Paderborn und HNF-Geschäftsführer Dr. Jochen Viehoff diskutieren unter der Moderation von Julia Ures darüber, ob diese Technologie einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Die starke Verbreitung von Computern, Smartphones, Robotern und Software führt zu einem permanent steigenden Energiebedarf und verbraucht große Mengen von Metallen und sogenannten seltenen Erden. Besonders deutlich wird das im Bereich des Militärs, das noch höhere Bedarfe an Energie bei den KI-Anwendungen und von besonderen Materialien bei der Herstellung von Kampfrobotern hat. Die Veranstaltung soll über die Herausforderungen der Nachhaltigkeit in der digitalen Welt informieren und lädt zugleich zum Mitdiskutieren ein. Sie ist Teil der Ringvorlesung „Schöne neue Welt? Künstliche Intelligenz zwischen Klima, Krieg, Kontrollverlust“ der Universität Paderborn. Der Eintritt ist frei. Von 17 bis 19 Uhr ist auch der Besuch des Museums kostenlos. Eine Anmeldung ist auf www.hnf.de/ki-klima notwendig.