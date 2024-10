Nationale Anerkennung für Pader-Projekt

„Ich bin begeistert, dankbar und sehr berührt, dass unser großes Engagement diese nationale Anerkennung durch die Kulturministerkonferenz in Berlin gefunden hat“. Mit diesen Worten reagierte Bürgermeister Michael Dreier auf die Nachricht, dass Paderborns Bewerbung um das Europäische Kulturerbe-Siegel durch die Bundesrepublik Deutschland nach Brüssel weitergereicht wird. Es zeige die hohe Wertschätzung für das Projekt „Stadt. Mensch. Fluss – Die Pader für Europa“, so Michael Dreier. In Brüssel wird im Frühjahr 2025 entschieden, ob die Bewerbung der Stadt Paderborn mit der Historie und der Botschaft ihrer einzigartigen urbanen Flusslandschaft Pader um das Europäische Kulturerbe-Siegel 2025 erfolgreich sein wird.

Die Bewerbung um das Europäische Kulturerbe-Siegel entstand in wissenschaftlicher und partnerschaftlicher Kooperation mit der Universität Paderborn und dem Verein Freunde der Pader. Neben der Sicherstellung wissenschaftlicher Inhalte bietet diese Kooperation die Möglichkeit, Forschungsthemen in die Gesellschaft zu tragen.

Unter www.pader-europe.eu können sich alle Interessierten über das Projekt informieren und auch in der begleitenden Broschüre stöbern. Diese ist in der Tourist Information am Königsplatz auch in gedruckter Form erhältlich.