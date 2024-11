Oh, du fröhliches HNF

Passend zum 1. Advent lädt das Heinz Nixdorf MuseumsForum von 10 bis 18 Uhr zum vorweihnachtlichen Familientag ein. Schon auf dem Parkplatz vor dem HNF können Besucher die eigens errichtete Eisbahn entdecken und so ihre Eislaufkünste testen. Zum Aufwärmen gibt es im Museumscafé F7 heiße Schokolade. Weihnachtliche Bastelangebote und eine Hüpfburg sprechen die jüngeren Besucher an. Wer Rätsel liebt und etwas Kopfarbeit leisten möchte, kann sich bei der großen X-MAS-Rallye auf Spurensuche begeben. Auf allen drei Ausstellungsetagen sind Weihnachtsfiguren wie Stern, Nikolaus, Tannenbaum und Rentier zu finden und verhelfen zur Lösung des Rätsels. Die Band Randale (Foto: Steffi Behrmann) rundet nachmittags den Familientag ab. Mit ihren energiegeladenen Interpretationen von Weihnachtsliedern sorgen die Rocker für ausgelassene Stimmung. Der Eintritt ins gesamte HNF ist frei, auch in die Sonderausstellung „Wellen – Tauch ein!“, die nur noch bis zum 5. Januar zu sehen ist. Mehr Infos auf www.hnf.de/familientag-2024.