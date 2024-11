Warum ein Pferd (wahrscheinlich) keine Federn hat – Keine Angst vor künstlicher Intelligenz

Wer etwas über Künstliche Intelligenz und Technik in humorvollerweise Weise lernen möchte, ist im Heinz Nixdorf MuseumsForum genau an der richtigen Adresse. Der bekannte Comedyhacker Tobias Schrödel ist dort am 7. November um 19 Uhr wieder zu Gast. Der IT-Experte zeigt, wie KI funktioniert. Er präsentiert live und mit Witz Programme, die Texte, Bilder, Videos und Musik selbst erzeugen. Schrödel versteht es, selbst komplexe technische Zusammenhänge für ein breites Publikum verständlich zu machen. Gemeinsam geht es auf eine Reise in die Welt der KI. Wie lernt und denkt KI? Was kann KI besonders gut und warum scheitert sie manchmal an einfachen Aufgaben? Und was hat das alles mit einem gefiederten Pferd zu tun?

Wer den Vortrag mit Tobias Schrödel nicht verpassen möchte, sollte sich unter www.hnf.de/schroedel-2024 anmelden.

Die Teilnahme ist kostenlos. Der Eintritt in das Museum ist ab 17 Uhr für Vortragsbesucher frei.

(Abbildung: Tobias Schrödel via Midjourney )