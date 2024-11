KI-KINO. Ein Kurzfilmabend mit und über Künstliche Intelligenz

Der Kurzfilmabend am 14.11. im Pollux vermittelt visuelle Eindrücke von dem, was generative KI im Bereich Bewegtbild inzwischen bewerkstelligen kann (und was nicht), und reflektiert gleichzeitig die Genese solcher Bilder kritisch im Hinblick auf ihre kreativen Potenziale, aber auch ihre Bedeutung für den Bereich der Filmproduktion. Das Filmprogramm wird eine Reihe sehr unterschiedlicher Kurzfilme präsentieren und es wird eine kurze (ca. 15-minütige) wissenschaftliche Einführung von Julia Eckel geben sowie im Nachgang die Möglichkeit für Fragen und Diskussion. Der Filmabend wird vom Arbeitsschwerpunkt Filmwissenschaft am Institut für Medienwissenschaften der UPB in Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt Paderborn sowie dem Pollux-Kino geplant und von der Universitätsgesellschaft der Universität Paderborn großzügig unterstützt.

Jun. Prof. Dr. Julia Eckel ist Juniorprofessorin für Filmwissenschaft am Institut für Medienwissenschaften der Universität Paderborn. Zuvor vertrat sie die Professur für Medienwissenschaft unter besonderer Berücksichtigung der Theorie, Geschichte und Ästhetik bilddokumentarischer Formen am Institut für Medienwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum und sie arbeitete als Wissenschaftliche Mitarbeiterin an den Universitäten Bochum und Marburg.

Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr.

Weitere Informationen zur Reihe.