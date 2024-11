In seinem Programm „ZeHage – Best of plus X“ präsentiert René Marik neue Abenteuer von Maulwurfn und Co., kombiniert mit den beliebtesten Puppennummern aus den letzten 10 Jahren. Außerdem baut René Marik regelmäßig weitere neue Nummern ein und so wird die Geschichte dieser allzu menschlichen Handpuppen stetig weiter erzählt.

Die Veranstaltung in der Paderhalle beginnt um 10 Uhr.