»Lass mich die Nacht überleben« und »High sein: Ein Aufklärungsbuch«

Am 14.11. um 18 Uhr liest Jörg Böckem in der Stadtbibliothek aus seinem Bestseller „Lass mich die Nacht überleben – mein Leben als Journalist und Junkie“ und aus seinem Buch „High sein: Ein Aufklärungsbuch“, das in Zusammenarbeit mit dem Substanzforscher und Präventions-Fachmann Dr. Henrik Jungaberle entstanden ist. Seit mehr als zweieinhalb Jahrzehnten beschäftigt sich Jörg Böckem publizistisch mit dem Themenbereich und engagiert sich in der Suchtprävention. In seinen Lesungen und Vorträgen berichtet er sehr offen von seinen eigenen Erfahrungen mit Rausch, Sucht und Therapie und zeigt Strategien für ein suchtfreies, gesundes Leben auf. Vor allem der Dialog mit dem Publikum hat einen hohen Stellenwert für ihn. Deshalb sind Austausch und Fragen in Anschluss an die Lesung ausdrücklich erwünscht.

Im Rahmen der Aktionstage „Sucht hat immer eine Geschichte“. Anmeldung: valentina.beckin@caritas-pb.de

(Foto: Alexander Straulino)