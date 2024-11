Caspars erste Trioprobe

Wie kommt es, dass die Musiker in der Kammermusik auch ohne Dirigent zusammen spielen? Woran erkennen sie das richtige Tempo? Wer zeigt ihnen, wann sie einsetzen müssen? Und überhaupt: Was gehört eigentlich alles zum gemeinsamen Musizieren? Das alles fragt sich auch Caspar kurz vor seiner ersten Ensembleprobe mit dem Trio d‘Iroise. Und dabei wird seine Mithilfe so dringend benötigt, denn die drei stehen kurz vor einer wichtigen Tournee und er muss für den Cellisten einspringen, der sich einen Arm gebrochen hat. Wird es Caspar schaffen, mit Hilfe der Kinder die Tournee des Trios zu retten?

Eintrittspreis 7 Euro. Eintritt frei an der Tageskasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.

Das Konzert im Audienzsaal beginnt um 16 Uhr.