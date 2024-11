Der goldene Schnitt – proportio divina musicae

Hört sich sperrig an, ist aber das Gegenteil: Die Motette „Gegen den Lauf der Dinge“ (praeter rerum seriem) ist der Ausgangspunkt des Programms mit dem Ensemble Sprezzatura 22 (Foto: Peter Theiß), das die Dinge doch wieder ins als richtig empfundene Verhältnis des goldenen Schnitts versetzt. Die menschliche Stimme macht es möglich. Renaissance trifft auf Improvisationen trifft auf Kammermusik trifft auf Volksmusik trifft auf Gregorianik.

Gefördert vom Kultursekretariat NRW aus Mitteln des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW. Eintrittspreise zwischen 20 und 8 Euro. Eintritt frei an der Tageskasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.

Location: Audienzsaal im Residenzmuseum Schloß Neuhaus

Konzertbeginn am 3. November: 18 Uhr (um 17.30 Uhr Einführung mit Lars Wolfram)