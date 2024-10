Die Dreigroschenoper ist berühmt, Brechts Mitarbeiterin Elisabeth Hauptmann nicht. Dabei stammen bis zu 80% des Textes von ihr. Geboren wurde sie in Peckelsheim, heute Kreis Höxter. Zusammen mit Brecht und dem Komponisten Kurt Weill schrieb sie die Dreigroschenoper, in der zwei Größen der Londoner Halbwelt gegeneinander antreten: Auf der einen Seite Jonathan Peachum, der das Betteln in der Großstadt zu einem lukrativen Geschäft gemacht hat. Auf der anderen Seite der Gangsterbanden-Chef Macheath, genannt Mackie Messer, der dank bester Kontakte zur Polizei als völlig unbescholten gilt. Als Peachums Tochter Polly ausgerechnet Macheath heiratet, tritt der Streit offen zu Tage. Kann die Heirat rückgängig gemacht werden, vielleicht sogar mit Hilfe des Galgens? Die schillernden Figuren der Dreigroschenoper faszinieren bis heute, ihre Songs und deren Texte sind zu Welthits geworden.

Ensemble und Band des Landestheaters Detmold.

Eintrittspreise zwischen 30 und 10 Euro

Beginn: 19 Uhr