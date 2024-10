Breaking up is hard to do

Sommer, Sonne, Liebeskummer. Marge wird vor dem Altar sitzen gelassen. Also fährt sie eben mit ihrer Freundin Lois in die schon gebuchten Flitterwochen. In den Catskill Mountains erwartet sie ein eher trauriges Schauspiel: Die einst blühende Ferienanlage steht kurz vor dem Ruin. Das Hotel ist baufällig, von der Decke tropft es und die Gäste bleiben zunehmend aus. Der Hoffnungsschimmer: Ein Musikproduzent hat sich angekündigt, um nach neuen Talenten zu suchen. Del – Entertainer und Frauenschwarm – wittert seine Chance auf einen Plattenvertrag, um mit dem Geld die Ferienanlage zu erneuern. Alle packen mit an. Es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit, um die Anlage bis zum erwarteten Besuch notdürftig aufzuhübschen.

Neil Sedakas (*1939) melodisch-fröhliche weltbekannte Hits katapultieren uns mitten hinein ins Sommerfeeling der 60er Jahre. Drumherum haben die Autoren Erik Jackson und Ben H. Winters eine witzig-süße Komödie gebaut, die sich selbst nicht ganz so ernst nimmt.

www.theater-paderborn