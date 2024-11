Das Theater-Exil bringt sein neues Stück zum Thema Sucht im Rahmen der Aktionstage „Sucht hat immer eine Geschichte“ auf der Bühne des Westfalen-Kollegs zur Premiere. Bei „nichtOhne“ handelt es sich erneut um ein interaktives Theaterstück des professionellen Paderborner Ensembles, das von Sucht, Abhängigkeiten und den Versuch, das Leben zu meistern handelt. In enger Kooperation mit dem Caritasverband Paderborn e.V./Suchtkrankenhilfe sind existentiell wichtige und authentische Elemente aus dem Bereich Suchtprävention/Gruppentherapie in den künstlerischen Findungsprozess mit eingeflossen. In dem Stück geht es um drei Personen, drei Biografien; um eine Verbundenheit, die zugleich eine Zerreißprobe meint. Da sind Mutter Charly (Ann-Britta Dohle) und ihre Tochter Juli (Maya Kenda) und da ist auch noch der Schulkollege Mo (Marius Meschede). Mutter Charly ist Alkoholikerin, ihre Tochter ihr ein und alles, bis Mo in deren Leben tritt. Die Lebenswege der drei Menschen aus unterschiedlichen sozialen Milieus verstricken zunehmend ineinander. Es entsteht ein gefährliches Trio: Sie können nicht miteinander und nichtOhne.

Das Stück wird begleitet von einer anschließenden Diskussion mit dem Ensemble und einer Fachkraft des Caritas e.V. aus dem Bereich Suchtprävention/Lobby. Die Dauer der Aufführung mit anschl. Diskussion beträgt ca. 90 Minuten. Anmeldung: valentina.beckin@caritas-pb.de

Beginn: 19.30 Uhr

(Foto: Ulrich Dohle)