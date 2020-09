Albanische Landschaften und Regelbauten im Raum für Kunst

Nachdem der letzte Termin abgesagt werden musste, freut sich der Verein Cheezze e.V. nun darauf, die Ausstellung „Albanische Landschaften und Regelbauten“ im Raum für Kunst zu präsentieren. Thematisch widmen sich die Organisatoren einem eher ungewöhnlichen Thema: Bunkern. Gezeigt werden Fotografien von Tim Hölscher aus Soest und von David Altrath aus Hamburg. Die beiden Fotografen stellen ihre Serien „Albanische Landschaften“ und „Regelbau“ aus, in denen sie sich auf ganz unterschiedliche Weisen den militärischen Bauwerken nähern.

Die Vernissage am 3. Oktober beginnt um 19 Uhr und findet mit Anwesenheit der Künstler statt. Musikalisch begleitet wird der Abend von Adda Schade.

Bis zum 11. Oktober ist die Ausstellung täglich von 15 bis 18 Uhr geöffnet. An den Wochenenden von 13 bis 19 Uhr.

Eintritt nur mit Mund- & Nasenschutz!