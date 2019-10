An‘ Fürsich am 5.10. im Amalthea-Theater

Mit „Mehr Poesie“ präsentiert An‘ Fürsich (Antje Wenzel) ihr brandneues und erstes Solo-Programm. Die Lieder in heiterer Melancholie und voller Unverständnis erzählen vom Leben – natürlich. Von Zugreisen, von Stillstand und Zauber, von Katastrophen, Zweifeln und natürlich vom Wetter. Die Stimmung ist heiter bis wolkig, die Sprache klar und undeutlich und manchmal gibt auch was zu Kichern. An‘ Fürsich begleitet sich selbst am Flügel oder mit der Gitarre und wohnt mit ihrer Musik in den Lichtschächten zwischen Jazz, Chanson und Pop. Sie kann sich noch wundern und so wird es auf jeden Fall ein aufregender Abend.

Karten (15,- Euro) unter 05251/22424, info@amalthea-theater.de, beim Paderborner Ticket-Center sowie an der Abendkasse.

Beginn: 20 Uhr