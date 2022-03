Andreas Scholl & Ensemble Schirokko am 6.3. in der Kaiserpfalz

Andreas Scholl zählt zu den großen Countertenor-Stimmen unserer Zeit. Als erster Countertenor überhaupt wurde er im Jahr 2005 zur „Last Night oft the Proms“ eingeladen. Sein einzigartiges Timbre gilt als ideal für die Barockmusik in Oper und Konzert. Seine Einspielung der Alt-Solo-Kantaten Bachs mit Philippe Herreweghe wird als Referenz-Einspielung angesehen. Weltweit stand er auf großen Bühnen mit den Oratorien Bachs und Händels sowie in Opernrollen u.a. von Purcell und Händel.

Das Ensemble Schirokko aus Hamburg setzt es sich aus MusikerInnen zusammen, die an bedeutenden internationalen Ausbildungsstätten für Historische Aufführungspraxis – in Trossingen, Bremen, Würzburg, London und Amsterdam – studiert haben. Unter der Leitung der Konzertmeisterin Rachel Harris verbindet das Ensemble das versierte Spiel auf historischen Instrumenten oder deren Nachbauten mit stilbewussten, lebendigen Interpretationen.

Karten beim Paderborner Ticket-Center.

Beginn: 18 Uhr