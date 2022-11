ANIM Ensemble am 13.11. im Audienzsaal

Die Weltmusik-Konzerte in Paderborn ziehen in der aktuellen Saison vom Theodorianum nach Schloß Neuhaus. Am Sonntag, 13. November, spielt um 18 Uhr im Audienzsaal im Residenzmuseum im Schloss das ANIM Ensemble etwa eine Stunde lang Sufi Musik und klassische Stücke aus der Blütezeit afghanischer Musikkultur. Eigentlich hätte das Ensemble schon im März 2020 nach Paderborn kommen sollen, aber erst kam die Pandemie und dann die Machtübernahme der Taliban im August 2021. Zum Glück konnten die Musikerinnen und Musiker nach Portugal evakuiert werden, denn unter der Taliban-Herrschaft wird jede Art von Musik als Sünde unterdrückt. Das „Afghanistan National Institute of Music“ (ANIM) in Kabul, dass nach der ersten Herrschaft der Taliban am Wiederaufbau der Musikkultur gearbeitet hatte, musste geschlossen werden. In Portugal bewahren sie nun Musiktraditionen Afghanistans und geben sie an eine jüngere Generation weiter …

Wie bei den Weltmusik-Konzerten in Paderborn üblich, bestimmen die Konzertgäste die Höhe des Eintrittspreises auch weiterhin selbst.