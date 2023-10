Antisemitismus im Fußball – Tradition und Tabubruch am 11.10.

Fußball im Stadion zu verfolgen, bedeutet für viele Menschen an einem Ort zu sein, an dem sie ihren Gefühlen freien Lauf lassen können. Das Stadion selbst spielt dabei eine besondere Rolle und gilt als Abbild der Gesellschaft. Daher darf es auch nicht verwundern, wenn es zu antisemitischen Vorfällen bei Fußballspielen kommt. Das Stadion ist ein Ort, an dem antisemitische Verhaltens- und Denkweisen erlernt und gefördert werden können. Die Verwendung von antisemitischen Stereotypen im Kontext Fußball gilt dabei als eine der ältesten gebräuchlichen Formen, um gegnerische Spieler, Schiedsrichter, Vereine oder Fans zu diskreditieren und zu diskriminieren.

Der Vortrag von Fabian Schubert (Politik,- Sport- und Geschichtswissenschaftler) beschreibt die Entwicklung von antisemitischen Vorfällen im Fußball in den vergangenen 40 Jahren und setzt sich mit den Beweggründen für antisemitisches Verhalten im Kontext Fußball auseinander.

Eine Veranstaltung der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit und des SC Paderborn 07 im Rahmen der Ausstellung „Zwischen Erfolg und Verfolgung –Jüdische Stars im deutschen Sport bis 1933 und danach“ auf dem Vorplatz der Home Deluxe Arena.

Ort: Raum VIP 2 in der Home Deluxe Arena des SC Paderborn 07, Wilfried-Finke-Alle 1

Beginn: 18.30 Uhr

Mehr unter www.gcjz-paderborn.de.