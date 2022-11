Antje Wenzel am 12.11. im Deelenhaus

Genug zuhause gesessen! Weiter geht es mit Konzerten. Neue Lieder wollten geschrieben und sollten gehört werden. Lieder von vergangenen Taten, vom „Hätte ich mal“ und vom „Was-ware-eigentlich-wenn“. Lieder in deutscher Sprache und voller Poesie. Manchmal auf den Punkt und manchmal rätselhaft. Es sind Verse vom Versuchen, Vergehen, Verlieren, vergnügt sein; vom Menschsein eben. Damit die Texte nicht so allein sind, liegen darunter eine groovige Gitarre oder ein feines Klavier. Hier wird keine Stimmung gemacht, sondern Atmosphäre geschaffen.

Ein Abend für Freund:innen handgemachter Musik ohne Hemdsärmel von und mit Antje Wenzel, der begnadeten Texterin und Musikerin, die in Paderborn und weit darüberhinaus durch vielfältige Projekte bekannt ist.

Beginn: 19.30 Uhr