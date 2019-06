Archie Lee Hooker & The Coast To Coast Blues Band

Wenn man den Namen „Hooker“ trägt, dann verbindet jeder damit Boogie und Blues. John Lee Hooker war eines von 11 Kindern, Archie Lee ist der Neffe des Boogie King. Archie Lee ist der Ziehsohn von John Lee und spielte mehr als 10 Jahren in dessen Band. In dieser Zeit begann er eigene Songs zu schreiben. Letztendlich zog es ihn nach Frankreich, wo er sich der „Carl Wyatt & Delta Voodoo Band“ anschloss und durch Europa tourte. Im Laufe der Zeit sammelte er Musiker um sich, die sehr genau zu ihm passten und so entstand die „Coast To Coast Blues Band“. Der hervorragende Gitarrist Fred Barreto kommt aus Brasilien und spielt Jazz genauso gut wie Blues. Außerdem beherrscht er virtuos die für den Mississipi Style bekannte Slide Technik. Zur Tourband gehört auch Matt Santos, ebenfalls aus Brasilien, der die Hammond Orgel spielt. Er ist ein Magier der schwarzen und weißen Tasten. Die Rhythmus Gruppe besteht aus dem Franzosen Nicolas Fageot am Bass und Yves „Deville“ Ditsch aus Luxemburg, die für den wunderbaren Groove dieser außergewöhnlichen Band sorgen.

Das Konzert am 27.6. in der Kulturwerkstatt beginnt um 20 Uhr.