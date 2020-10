Arktis und Antarktis – Landschaften, Tiere und Klima

Der Naturwissenschaftliche Verein Paderborn e.V. und das Naturkundemuseum laden zu einem Vortrag ins Schloss Neuhaus am Dienstag, 27. Oktober, um 19.30 Uhr ein. Dann gibt Dr. Wolfgang Meinerz mithilfe vieler Bilder einen Einblick in die Natur der Polarregionen. Die eisigen Regionen am Ende der Welt sind ausgesprochen faszinierend. Die Gäste des Vortrags begeben sich im Vortragssaal auf eine abenteuerliche Polarexpedition; sie erleben dabei einige der einzigartigsten und abgelegensten Orte der Welt und begegnen außergewöhnlichen Tieren wie Pinguinen, Eisbären, Robben und Walen.

Die Teilnahme am Vortrag ist kostenfrei.