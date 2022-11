Artist Talk am 10.11. im Kunstmuseum im Marstall

Während die Künstlerin Maria-Margaretha Modlmayr über ihre Werke und Arbeitsweisen spricht, reagieren Amy Antin und Philipp Imdahl dabei musikalisch mit Gitarre und Schlagzeug auf ihre Kunstwerke. Das Künstlerinnengespräch mit Konzert gibt tiefere Einblicke in die Arbeiten, die in der Ausstellung Intermezzo#4: Köpfe zu sehen sind.

Modlmayrs Gemälde offenbaren ihren Dialog mit einem Subjekt – sei dieses ein Model, das ihr gegenübersitzt, oder eine historische Person, die ihr Interesse weckt. Sie nähert sich dem Wesen eines Menschen an und offenbart durch jede Malschicht einen weiteren Aspekt dessen. In „Intermezzo#4: Köpfe“ finden sich unterschiedliche Beispiele ihrer Vorgehensweise: Für die Serie „Science. Inspired by B. S. Neumann“ geht sie der Person und dem Denken der ungarischen Physikerin Barbara Neumann auf die Spur. Diesem intensiven Prozess stehen Arbeiten wie das „Paris Journal“ gegenüber. Hier sammeln sich wiedergegebene Eindrücke, die von flüchtigen Begegnungen am Ende des Tages in einer Art malerischen Tagebuch festgehalten wurden.

Moderiert wird die Veranstaltung von Tanja Keck, Volontärin im Kulturamt.

Der Eintritt kostet 5 Euro. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Beginn: 19 Uhr