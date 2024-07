AStA Bandnight am 4. Juli

Am 04.07. lädt der AStA der Universität Paderborn ab 20 Uhr zur ersten großen Bandnight im G-Hörsaal ein. An diesem Abend soll lokalen Bands die Möglichkeit gegeben werden, ihre Musik vor einem großen Publikum zu präsentieren und damit nicht nur die studentische Kultur der Stadt Paderborn zu bereichern. Dabei wurde auf ein diverses musikalisches Angebot geachtet und die Besucher:innen können sich auf mitreißende Darbietungen aus den Genres Pop, Indie, Alternative und Rock freuen. Mit dabei sind: dieKristina aus Paderborn, Good Fortune aus Gütersloh und KID DAD (Foto: Max Zdunek) aus Paderborn. Unter den Mitgliedern der Bands finden sich auch einige Studierende des Studiengangs Populäre Musik und Medien der Universität Paderborn. Nach den Konzerten gibt es außerdem einen groovigen Ausklang mit DJ Satys Fyre.

Tickets für die AStA Bandnight gibt es für 5,- € an der Abendkasse oder online über https://www.eventbrite.de