Aufbruch ins All – Raumfahrt erleben ab dem 5.7. im HNF

Zum 50. Jubiläum der ersten Mondlandung von Neil Armstrong und Edwin Aldrin lädt die Sonderausstellung dazu ein, den Weltraum durch interaktive Erlebnisse zu erkunden. Bereits im Foyer machen ein über vier Meter hohes Modell der Trägerrakete Ariane 6 sowie originale Weltraum-Objekte auf die Ausstellung im dritten Obergeschoss neugierig. Dort erleben die Besucher in einer beeindruckenden Kulisse auf 800 Quadratmetern eine Zeitreise vom Beginn der Himmelsforschung bis zu visionären Raumfahrt-Vorstellungen. Sie erkunden die Geschichte der menschlichen Entdeckung des Weltraums anhand einer Replik der Himmelsscheibe von Nebra bis hin zu Zukunftsmodellen von Mond-Siedlungen.

Auf der Reise durch Raum und Zeit geben ein Raumanzug, ein V2-Raketentriebwerk oder der Gemini-II-Bordrechner einen Eindruck von der technischen Ausrüstung, mit der der Mensch den „Aufbruch ins All“ wagte.

Stationen mit den neusten Technologien ermöglichen den Besuchern interaktive Erlebnisse, etwa eine virtuelle Fahrt in einem Moon Rover über den Mond oder ein Andockmanöver an die ISS in einer Sojus-Kapsel. Durch VR-Technik kann die ISS erkundet werden und eine AR-Anwendung zeigt den Schichtaufbau eines Raumanzuges. Mithilfe der neuartigen Mixed-Reality-Technologie „Deep Frame“ können Besucher Filmaufnahmen aus dem Kosmos mit 3D-Effekt anschauen, die mit dem realen Raum verschmelzen – und das ohne VR-Brille. Für Kinder wurde vom Medienkünstler Volker Morawe der Weltraumspielplatz Lunar Lander Land geschaffen. Dort werden Weltraum-Phänomene spielerisch erläutert, etwa in Form eines Raketenklettergerüsts oder einer Planetenwaage.

Mehr Informationen zur Sonderausstellung gibt es unter www.hnf.de/raumfahrt.