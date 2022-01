Aufruf zur Menschenkette am Samstagmittag

Für Samstagmittag um 11 Uhr ruft das Bündnis für Demokratie & Toleranz auf, mit einer Menschenkette das Paderborner Rathaus und das St. Vincenz-Krankenhaus zu verbinden und damit ein Zeichen für den Zusammenhalt gegen das Corona-Virus zu setzen. Im Anschluss an verschiedene Impulsreden wird sich gegen 11.45 Uhr die Menschenkette bilden. „Dabei verbinden wir uns Corona-konform mit Tüchern, Schals oder Transparenten. Wir setzen darauf, dass sich viele anschließen“, sagen Ecki Steinhoff und Roger Voigtländer. Es gilt die Maskenpflicht. Darüber hinaus hat das Bündnis eine Online-Petition gestartet, damit viele Menschen im Paderborner Land sich anschließen. Ein kritischer Diskurs und die parlamentarische Kontrolle über die Corona-Schutzmaßnahmen seien notwendig, stellt Willi Ernst für das Bündnis fest. „Aber wir leben keinesfalls in einer Corona-Diktatur. Wer dies behauptet, verkennt die Realität unserer freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft mit ihren gewährleisteten und einklagbaren Grundrechten.“

Mit der Menschenkette und der Erklärung distanziert sich das Bündnis eindeutig von denen, die Corona leugnen, die aus der Reichsbürgerszene kommen, die Verschwörungserzählungen verbreiten und die der rechten Szene angehören. Wer mit ihnen „spazieren“ gehe, begebe sich in schlechte Gesellschaft und diskreditiere damit seine oft berechtigte Kritik und Zweifel, heißt es in der Erklärung.

