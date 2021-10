Auryn Quartett am 24.10. im Audienzsaal im Residenzmuseum

Das Auryn Quartett spielt am kommenden Sonntag um 18.00 Uhr in der städtischen Kammerkonzertreihe in Paderborn Streichquartette von Haydn (op. 20/2), Mozart (KV 421) und Dvořák (op. 96 „Amerikanisches Quartett“). Das Konzert im Audienzsaal des Residenzmuseums im Schloss ist eine der letzten Gelegenheiten, das Quartett, das längst zur Legende geworden ist, zu erleben, denn Ende Februar 2022 wird das Ensemble mit einem Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie seine große Karriere beenden – und zwar nicht im Kammermusiksaal, sondern im Großen Saal, wo sonst nur die Orchester auftreten.

Alle Konzertgäste müssen vor Betreten des Schlosses den Nachweis ihrer Immunisierung (Impfung oder Genesung) mit Identitätsnachweis (Personalausweis) oder einen aktuellen Antigen-Test vorlegen.

Eintrittskarten gibt es im Paderborner Ticket-Center am Marienplatz, Restkarten an der Abendkasse.