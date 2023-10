Ausleihe im Dunkeln am 31.10. im Medienzentrum

Hast du dich schon immer gefragt, was die Bücher in der Bücherei machen, wenn es dunkel wird? Ob die Helden ihre Bücher verlassen und zusammen die Nacht durchmachen? Oder die Bücher in der Nacht flüstern und sich ihre Geschichten erzählen? Findet es heraus! Bringt eine Taschenlampe oder Stirnlampe mit und entdeckt die Bücherei im Dunkeln. Am Abend von Halloween veranstaltet das Medienzentrum eine gespensterhafte Stunde, in der gruselige Geschichten vorgelesen werden. Das ganze Haus ist dunkel und muss erst erkundet werden. Natürlich können auch Medien ausgeliehen werden. Erwachsene, die sich im Dunkeln nicht fürchten und die Lust auf ein kleines Abenteuer haben, sind ebenso herzlich willkommen.

Die Veranstaltung ist geeignet für Kinder ab 4 Jahre.

Beginn: 17 Uhr, Ort: Medienzentrum, Am Stadelhof 10