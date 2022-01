Ausstellung 500 Jahre Liborimarkt endet am Sonntag

Am kommenden Sonntag, 30. Januar, endet im Stadtmuseum die Ausstellung „500 Jahre Liborimarkt“. Das Stadtmuseum lädt zu einem Besuch mit besonderen Angeboten ein, der Eintritt ist frei. Das Museum ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Um 14 und 16 Uhr bietet Kurator Markus Runte Kurzführungen (jeweils 30 Minuten) durch die Sonderausstellung an. Um 15 Uhr startet die „Mach mit! Die Familienführung“ mit Museumspädagogin Carolin Ferres. Bei einem Rundgang durch die Libori-Ausstellung erfahren Kleine und Große, was der Pfau mit Paderborn und Libori zu tun hat und woher das Wort Kirmes kommt. Im Anschluss an den Besuch der Ausstellung wird zusammen ein eigenes Andenken erstellt. Die Führung richtet sich an Familien mit Kindern ab 6 Jahren. Das Stadtmuseum bittet um eine kurze Anmeldung per Mail unter c.ferres@paderborn.de.

Es gilt, wie auch an den anderen Tagen, die 2G-Regel, ein Mund-Naseschutz ist obligatorisch.