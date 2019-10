Ausstellungseröffnung am 2.11.: Cornelia Morsch – KunstFormen

Die Farbstriche in den Zeichnungen von Cornelia Morsch stehen dicht nebeneinander oder sind miteinander verwoben, sensibel und zugleich kraftvoll ist ihr Strich. Die Farben der Stifte werden hinter oder daneben gesetzt. Es entsteht eine sehr fein abgestimmte Farbigkeit mit unzähligen Zwischentönen und Nuancen. Der Hintergrund ist meist ausgespart. Die Zwischenräume und Freiflächen stehen in einem genau kalkulierten Spannungsverhältnis zwischen zentriert und fein ausbalanciert. Das eigentlich oft kleine und unscheinbare Objekt wird meist herausgehoben und durch die starke Vergrößerung, die es erfährt, in Szene gesetzt. Unspektakuläres wird spektakulär in Szene gesetzt. Motivisch zeigen die Zeichnungen in gewissem Sinne „Kunstformen der Natur“. Anders als bei Ernst Haeckel, Karl Blossfeld und anderen Künstlern und Wissenschaftlern des frühen 20. Jahrhunderts weisen die Naturdarstellungen von Cornelia Morsch über sich hinaus, sie sind Metaphern oder Symbole für die Schöpfung und insbesondere auch für das Menschsein.

Zur Eröffnung der Ausstellung in der galerie@19 (Elsener Str. 19) spricht Dipl. Grafik-Designer, Fotograf und HEFT-Herausgeber Harald Morsch.

Die Ausstellung ist bis zum 17.11. Mi. bis So. von 15 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung unter Tel. 0173/3824040 zu sehen.