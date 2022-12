Ausstellungseröffnung am 9.12. im Raum für Kunst

Bei der Ausstellung „Gegenwärtig: Todesopfer rechter Gewalt seit 1990“ handelt es sich um eine Raum-Installation. In einem drei mal drei Meter großen Kubus sind menschliche Silhouetten installiert, die mit den Namen der Todesopfer seit 1990 im Siebdruckverfahren bedruckt sind. 267 Namen – aber vor allem 267 Leben, die ein jähes Ende fanden, wegen einer Ideologie der Ungleichwertigkeit. Opfer einer Ideologie, die sie als Mensch entwürdigt und ihren Tod legitimiert. Ihre Leben und Geschichten sind vielfältig, sie eint wenig. Was sie verbindet, ist, dass sie nicht in ein rechtsradikales Weltbild gepasst haben.

Konzipiert und realisiert wurde die Installation von Michel Ptasinski, Wolfgang Brenner und Matthias Zimoch. Finanziert und unterstützt wurde sie von der ADA (Stelle für Antidikriminierungsarbeit), dem Bundesprogramm »Demokratie leben!«, dem Demokratie-Büro »Vielfalt lieben« und der Caritas Paderborn.

Zur Eröffnung spricht Matthias Zimoch, Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit.

Beginn: 18 Uhr